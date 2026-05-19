Lyca Mobile ha ripristinato il coupon VENTI, un’offerta che consente di ottenere 150 GB di traffico 5G al prezzo di 6,39 euro per il primo mese. La promozione, che rappresenta una delle più competitive attualmente disponibili, permette agli utenti di usufruire di uno sconto del 20% sulla tariffa iniziale. La riattivazione del coupon è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza variazioni rispetto alle condizioni precedenti. Questa promo resta valida per una durata limitata, fino a nuove comunicazioni.

Lyca Mobile ha riattivato una delle promozioni più aggressive del momento nel mercato mobile italiano: il ritorno del coupon VENTI, che permette di ottenere il 20% di sconto sul primo mese della tariffa Lyca 5G 150. Il risultato? Per il primo rinnovo il costo scende da 7,99€ a 6,39€, mantenendo invariati tutti i contenuti dell’offerta. Una mossa interessante in un mercato sempre più competitivo, dove operatori come iliad, Very Mobile e ho. Mobile stanno spingendo forte sulle offerte sotto i 10 euro. Tariffe mobile 2026: tutte le offerte SIM a confronto.? Promo lampo Lyca Mobile aggiornata a maggio 2026 Con il codice VENTI puoi ottenere il 20% di sconto sul primo mese della tariffa Lyca 5G 150. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Lyca Mobile riattiva il coupon VENTI: 150 GB 5G a 6,39€ per il primo mese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Very Mobile lancia la promo 300 GB in 5G a 5,99 €: ecco chi può attivarlaNelle ultime ore Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, ha avviato una campagna promozionale mirata principalmente agli utenti social.

Very Mobile: 200 Giga 5G a 6,99€ fissi e mese gratisUn’offerta di mobilità senza precedenti sta per essere attivata sul mercato italiano, con un prezzo bloccato a 6,99 euro al mese per l’intero arco...

Offerte Lyca Mobile: minuti illimitati, giga abbondanti e risparmio garantitoPer chi desidera un piano semplice e senza sorprese, Lyca Mobile propone un’opzione imbattibile: 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, più 8GB di roaming in Europa, tutto a soli 5,99€ al ... punto-informatico.it

Lyca Mobile: 150GB, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese (e 2 rinnovi GRATIS)Con Lyca Mobile puoi avere 150GB, minuti e SMS a soli 5,99 euro al mese: i primi due rinnovi non li paghi. Con Lyca Mobile puoi avere 150GB, minuti e SMS a soli 5,99 euro al mese: i primi due rinnovi ... punto-informatico.it