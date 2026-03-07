Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, ha avviato una nuova promozione che offre 300 GB di traffico dati in 5G a un prezzo di 5,99 euro. La campagna si rivolge principalmente agli utenti attivi sui social media e permette di attivare la promozione con alcune condizioni. La promozione è stata annunciata nelle ultime ore e riguarda specifici profili di clienti.

Nelle ultime ore Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, ha avviato una campagna promozionale mirata principalmente agli utenti social. La promozione, infatti, viene diffusa soprattutto tramite Facebook e Instagram, le principali piattaforme di Meta. Non basta essere attivi sui social per aderire: la promo è riservata a chi proviene da specifici operatori e decide di portare il proprio numero a Very Mobile. Solo i numeri trasferiti da questi operatori rientrano nel target della promozione. Per chi finalizza l’attivazione online, non sono previsti costi aggiuntivi, e la SIM o eSIM è gratuita. Per i clienti già appartenenti al gruppo WindTre, Very Mobile propone una promozione separata, chiamata Very Social, che include: Anche in questo caso, l’attivazione online non comporta costi aggiuntivi e la SIMeSIM è fornita gratuitamente. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Very Mobile lancia la promo 300 GB in 5G a 5,99 €: ecco chi può attivarla

