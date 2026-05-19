Lugugnana auto distrutta nel fossato | salva la donna dopo il ribaltamento

Una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui la sua auto si è ribaltata e si è fermata nel fossato. L'auto è stata distrutta, ma la conducente è riuscita a uscire incolume dall’abitacolo. Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente, in particolare come mai il guardrail non abbia impedito il passaggio dell’auto e cosa abbia causato la perdita di controllo nel tratto rettilineo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto.

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