Lugugnana auto distrutta nel fossato | salva la donna dopo il ribaltamento
Una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui la sua auto si è ribaltata e si è fermata nel fossato. L'auto è stata distrutta, ma la conducente è riuscita a uscire incolume dall’abitacolo. Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente, in particolare come mai il guardrail non abbia impedito il passaggio dell’auto e cosa abbia causato la perdita di controllo nel tratto rettilineo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto.
? Punti chiave Come ha fatto il guardrail a non fermare l'auto?. Perché la conducente ha perso il controllo in un tratto rettilineo?. Chi ha permesso alla donna di uscire prima dei soccorsi?. Quali interventi correggeranno la pericolosità di quel tratto di via Annia?.? In Breve Lunedì 18 maggio ore 14:50 incidente su via Annia a Lugugnana. Conducente D.G.M. di 59 anni residente a Teglio Veneto. Intervento Vigili del Fuoco di Portogruaro e personale Suem. Polizia Locale indaga su tenuta guardrail e margini provinciale 70. Lunedì 18 maggio alle ore 14:50, una donna di 59 anni residente a Teglio Veneto è finita con la propria auto in un profondo fossato lungo la provinciale 70, nel tratto di via Annia a Lugugnana di Portogruaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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