Lo spettro Conte aleggia sulla Juventus | Spalletti è in stand by
La Juventus sta vivendo un momento di incertezza in vista delle prossime decisioni tecniche, con il nome di un ex allenatore che ancora si fa sentire tra i ricordi di chi ha lavorato nel club tra il 2011 e il 2014. Nel frattempo, l’attuale allenatore è in attesa di sviluppi, mentre il club tiene sotto osservazione le possibili mosse future. La situazione resta aperta, senza annunci ufficiali, e il club si prepara a eventuali cambiamenti in panchina nei prossimi mesi.
Lo spettro di Antonio Contealeggia sulla Juventus. Ladebacle allo Stadium contro la Fiorentinaè arrivata come un fulmine a ciel sereno in casa bianconera, che da terza si è ritrovata sesta e con il rischio di una nuova rivoluzione in caso di mancata qualificazione alla Champions. È in questo scenario che emerge la figura diConte, una possibilità remota, ma non una minestra riscaldata: perché Antonio in tutta la sua carriera ha sempre dimostrato che dove c’è bisogno di mettere le fondamenta, ha sempre costruito squadre capaci di competere da subito. Il tecnico salentino, dopo aver conquistato matematicamente la qualificazione inChampionsvincendo a Pisa, ha di fatto salutato il Napoli, diventando così un profilo appetibile per tanti top club, compresa la Juventus. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
DIBATTITO dopo la VITTORIA della JUVENTUS Spalletti si ARRABBIA in diretta
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