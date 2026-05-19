Lo spettro Conte aleggia sulla Juventus | Spalletti è in stand by

La Juventus sta vivendo un momento di incertezza in vista delle prossime decisioni tecniche, con il nome di un ex allenatore che ancora si fa sentire tra i ricordi di chi ha lavorato nel club tra il 2011 e il 2014. Nel frattempo, l’attuale allenatore è in attesa di sviluppi, mentre il club tiene sotto osservazione le possibili mosse future. La situazione resta aperta, senza annunci ufficiali, e il club si prepara a eventuali cambiamenti in panchina nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui