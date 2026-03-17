Vlahovic segnale a Spalletti verso il Sassuolo | mancino chirurgico in allenamento – VIDEO

Durante una sessione di allenamento, l’attaccante ha eseguito una conclusione con il piede mancino, rilasciando un diagonale molto preciso. Il gesto è stato documentato in un video e sembra essere un segnale indirizzato all’allenatore per il prossimo impegno contro il Sassuolo. Il giocatore ha mostrato grande abilità nel controllo e nella precisione durante l’esercizio.

Vlahovic, segnale a Spalletti verso il Sassuolo: diagonale chirurgico in allenamento. L’attaccante serbo segna e aspetta la convocazione. Il ritorno di Dusan Vlahovic al centro del mondo Juventus è ormai imminente e i segnali che arrivano dalla Continassa sono decisamente incoraggianti. Durante la seduta di allenamento odierna, il centravanti serbo ha dimostrato di aver ritrovato il feeling con la porta: un mancino potente e preciso che ha trafitto la rete durante la consueta partitella finale, confermando come il recupero fisico sia ormai quasi completo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Vlahovic si allena stabilmente con il resto del gruppo e la sua condizione atletica cresce giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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