L’immagine più recente di Pannella mostra il politico con la divisa dell’esercito croato. Conosciuto per le sue idee e le sue passioni intense, aveva già previsto che, una volta scomparso, sarebbe stato trattato come se fosse già morto. La sua figura pubblica si è spesso confrontata con momenti di grande attenzione mediatica e di polemiche, riflettendo una carriera caratterizzata da interventi politici e personali che hanno attirato l’attenzione del pubblico e delle istituzioni.

Il 20 maggio, nel decennale della morte, un convegno sull’intuizione più profetica del leader radicale: il vero scontro di civiltà nell‘Occidente è quello tra nonviolenza e pacifismo Essendo non solo uomo di ingegno e di tenaci passioni, ma anche di consumato mestiere politico, Marco Pannella l’aveva previsto: «Da vivo mi trattano come fossi morto. Da morto mi tratteranno come fossi vivo». Questo non ha impedito, come stiamo vedendo, che dal 2016 in poi si cucisse addosso al caro estinto quel laticlavio di marmo sostitutivo della nomina a senatore a vita, che post mortem molti sostennero avrebbe meritato e l’interessato – se mai l’avesse accettata – avrebbe usato in modo meno convenzionale del dovuto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’immagine più attuale di Pannella è quella con la divisa dell’esercito croato

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