L’Esercito italiano si prepara a una revisione delle sue attrezzature e dell’abbigliamento, introducendo uniformi mimetiche di tonalità grigia e tecnologie avanzate come droni equipaggiati con armi. Viene inoltre annunciata la creazione di una squadra speciale operativa in ambienti sotterranei, destinata a interventi di sicurezza e ricognizione. Durante un evento ufficiale, si è rivolti ai militari presenti, riconoscendo il loro impegno sia in Italia che all’estero.

“Care donne e uomini dell’Esercito Italiano, oggi non sono qui soltanto per celebrare un anniversario, ma per rendere onore a voi presenti, a chi è impegnato in Italia e all’estero e a chi, purtroppo, non c’è più. Sono q ui per rendere omaggio al vostro giuramento. Il pensiero va anche al 6 aprile 2009, quando L’Aquila e il suo territorio furono colpiti da un’immane tragedia. Portare qui la Festa dell’Esercito è un segno di rispetto verso una comunità che ha saputo trasformare il dolore in rinascita, rialzarsi e ricostruire. Una comunità che, in quel percorso, non è mai stata sola: ha avuto accanto, da subito, l’Esercito, le Forze Armate, lo Stato.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Esercito italiano cambia pelle (e divisa): arriva la mimetica più grigia, droni come fucili e una super squadra “sotterranea”

Notizie correlate

Più sottile e più fragile, alle prime oscillazioni ormonali la pelle necessita di una skincare più attenta e mirata. Ne parliamo con una dermatologaI tempi non sono certamente uguali per tutte, eppure, statisticamente, intorno ai 45 anni può iniziare la perimenopausa, mentre verso i 50 può...

Super-rete di droni Usa: guerra più veloce e precisaLa trasformazione della guerra contemporanea passa sempre più attraverso la costruzione di reti integrate di sistemi autonomi capaci di operare in...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: 165° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, cambio della Guardia solenne del reggimento Lancieri di Montebello (8°) sulla Piazza del Quirinale.; Da oggi nuova mimetica dell’Esercito italiano, più grigia e pensata per città e tunnel. Masiello droni nello zaino e stampanti 3D ai reparti; RASSEGNA STAMPA- IL GENERALE MASIELLO A REPUBBLICA SULL'ESERCITO ITALIANO CHE CAMBIA E SUL RITIRO DEGLI AMERICANI : CI ADDESTRIAMO CON LORO; Tramutola celebra i 165 anni dell’Esercito italiano.

L’Esercito italiano guarda al futuro col progetto caserme verdiMilano, 10 lug. (askanews) – L’Esercito italiano cambia pelle e va ancora di più incontro alle esigenze dei cittadini, anche rinnovando il proprio patrimonio immobiliare.Via le vecchie caserme, ormai ... affaritaliani.it

Esercito italiano, c’è il nuovo fucile d’assalto Narp di Beretta. Le Forze speciali lo hanno testato: affidabile, preciso e letaleRoma, 15 dicembre 2025 - L'esercito italiano ha avviato l'acquisto di un nuovo fucile d'assalto prodotto dalla Beretta. Il Narp (New Assault Rifle Platform) sostituirà progressivamente l'ARX160 in ... quotidiano.net

5 maggio 2026: 165esimo anniversario dell’Esercito Italiano qui, in Piazza Duomo, all’Aquila. Per la nostra città è stato un onore, in questi giorni, ospitare le donne e gli uomini in uniforme che ogni giorno operano come forze di pace nel mondo e al fianco - facebook.com facebook

Oggi, 4 maggio, celebriamo il 165° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano. Una storia fatta di disciplina, sacrificio e senso del dovere, al servizio dell’Italia e degli italiani. x.com