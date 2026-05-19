Lido Tre Archi rapina al forno | identificato il sospettato col coltello

Nella zona di Lido Tre Archi, si è verificata una rapina in un forno, durante la quale il sospettato ha minacciato i presenti con un coltello. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini e sono riuscite a identificare l'uomo coinvolto. Attualmente, il sospettato si trova sotto custodia delle autorità e sono in corso ulteriori verifiche per chiarire come sia riuscito a fuggire tra i vicoli subito dopo il colpo.

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? Punti chiave Come ha fatto il rapinatore a fuggire tra i vicoli?. Dove si trova attualmente l'uomo identificato dai carabinieri?. Quali prove hanno permesso di risalire al responsabile del furto?. Come influirà questo episodio sulla sicurezza dei commercianti locali?.? In Breve Rapina avvenuta il 26 novembre 2025 contro una commessa di un forno locale.. Sospettato di 40 anni identificato tramite videosorveglianza e trovato a Brindisi.. Indagini dei carabinieri di Porto San Giorgio risolte grazie a prove tecniche e fotografiche.. L'episodio evidenzia la vulnerabilità dei piccoli esercizi commerciali nella zona di Fermo.. I carabinieri di Porto San Giorgio hanno identificato un uomo di circa 40 anni, di origini tunisine, come il responsabile della violenta rapina avvenuta il 26 novembre 2025 a Lido Tre Archi, nella zona di Fermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lido Tre Archi, rapina al forno: identificato il sospettato col coltello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Tiene sotto scacco il quartiere. Paura e caos a Lido Tre ArchiEra sceso in strada con un coltellaccio da cucina, puntandolo contro chiunque passasse in quel momento, poi aveva minacciato gesti autolesionistici. Malvatani nei quartieri: "Le mie proposte per Lido Tre Archi"Una ridda di richieste è venuta dai residenti di Lido Tre Archi nel corso della tappa elettorale della candidata sindaca Angelica Malvatani, tutte... Rapina un forno armato di coltello, denunciato richiedente protezione internazionalePer i carabinieri è l'uomo che nel novembre scorso, armato di coltello, ha rapinato un forno a Lido Tre Archi, quartiere costiero di Fermo. (ANSA) ... ansa.it Rapina a mano armata a Lido Tre Archi: Denunciato un uomo trattenuto al Cpr come richiedente protezione internazionaleFERMO - Si tratta di un uomo di circa 40 anni di origini marocchine: L’uomo, armato di coltello, avrebbe minacciato la commessa di un forno facendosi consegnare l’incasso, per poi fuggire a piedi tra ... cronachefermane.it