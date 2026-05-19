Legionella a Como allarme nella zona Est della città | Serve chiarezza immediata sui possibili casi

Nella zona Est di Como si sono diffuse preoccupazioni legate a un caso confermato di legionella all’interno di un condominio, accompagnate da altre segnalazioni di episodi sospetti. La richiesta di chiarimenti urgenti arriva da un rappresentante di un partito ecologista, che ha sottolineato la necessità di informazioni trasparenti e tempestive. La presenza di possibili casi ha generato tensioni tra residenti e autorità locali, mentre le indagini in corso cercano di fare luce sulla situazione.

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