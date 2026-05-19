Laura trovata senza vita nel negozio dove lavorava a Orvieto | aveva 42 anni ed era madre di un bambino

Una donna di 42 anni è stata trovata senza vita nel negozio dove lavorava, situato nel centro commerciale Porta d’Orvieto. La scoperta è avvenuta questa mattina da parte di un addetto alla sicurezza del centro commerciale, che ha lanciato l’allarme. La vittima era madre di un bambino e l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. Attualmente sono in corso le verifiche per chiarire le circostanze del decesso. La zona è stata messa sotto sequestro.

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La tragedia al centro commerciale Porta d’Orvieto, a dare l’allarme è stato un addetto alla sicurezza. Una normale mattina di lavoro si è trasformata in pochi minuti in una tragedia che ha sconvolto un’intera città. Laura, 42 anni, sposata e madre di un bambino, è stata trovata senza vita all’interno del negozio del centro commerciale Porta d’Orvieto, a Orvieto Scalo, dove lavorava come commessa. La donna era molto conosciuta in città e apparteneva a una famiglia di commercianti orvietani. La notizia si è diffusa rapidamente lasciando sgomento tra colleghi, clienti e cittadini. Il ritrovamento poco dopo l’apertura del centro. Secondo quanto ricostruito, erano circa le 10 del mattino quando un addetto alla sicurezza, impegnato nella consegna di una comunicazione ai commercianti del centro, è entrato nel negozio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Laura trovata senza vita nel negozio dove lavorava a Orvieto: aveva 42 anni ed era madre di un bambino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Poor Girl Becomes the Little Sister of Four Tycoons & Their Spoiled Princess! Sullo stesso argomento Leggi anche: Ilenia Panzolini trovata morta ad Amsterdam, aveva 45 anni ed era originaria del Viterbese. Fermato il compagno Settantenne trovata senza vita in casa, era deceduta da una settimanaNon la vedevano uscire dall’appartamento da una settimana, così i vicini di casa hanno lanciato l’allarme. Laura, 42 anni, trovata senza vita al centro commerciale nel negozio dove lavorava, tragedia a Porta D’Orvieto. La giovane commessa lascia un figlio piccolo42enne trovata senza vita al centro commerciale nel negozio dove lavorava, tragedia a Porta d’Orvieto. La giovane commessa lascia un figlio piccolo *La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi ... alphabetcity.it Trovata morta in casa dopo un mese: un operaio ha visto dalla finestra il corpo esanime della 64enne Laura CalcinoniDramma della solitudine in un condominio di via San Giuliano. Nella tarda mattinata di ieri è stata trovata senza vita Laura Calcinoni, 64 anni, di Pordenone. Il decesso è stato ricondotto a circa un ... corriereadriatico.it