atalanta raspadori va verso il bayern a monaco palladino prepara il turnover

L’attaccante dell’Atalanta ha partecipato a parte dell’allenamento di lunedì 16 marzo e si trova in forse per la partita di ritorno degli ottavi di Champions in programma mercoledì 18 in Baviera. Il tecnico della squadra tedesca sta preparando un turnover per la sfida contro il Bayern Monaco. La formazione si sta concentrando sulla gestione dei giocatori in vista dell’impegno europeo.

CALCIO. Lunedì 16 marzo l’attaccante ha svolto parte della seduta con la squadra e dovrebbe essere convocato per il ritorno degli ottavi di Champions, mercoledì 18 (21) in Baviera. Possibile test dal 1’ per Ederson e De Ketelaere. Giacomo Raspadori si avvicina al rientro. Lunedì 16 marzo l’attaccante nerazzurro, ai box da un mese per una lesione al bicipite femorale, ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra e potrebbe essere convocato per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, mercoledì 18 (alle 21). Dopo l’1-6 all’andata, all’Allianz Arena Palladino potrebbe tenere a riposo alcuni dei titolarissimi, tra cui Kolasinac, Zappacosta, de Roon e Zalewski, concedendo spazio a chi ha giocato meno, a partire da Kossounou in difesa (con Hien e Ahanor), Bellanova a destra e Sulemana in attacco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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