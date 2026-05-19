L’area degli alberghi ancora priva di servizi primari Caputo sollecita il Comune

Nella periferia della città, un’area con numerose strutture ricettive resta priva di servizi primari. Mentre si continuano a realizzare interventi di miglioramento delle reti di acquedotto, fognature, energia elettrica e fibra ottica, questa zona, che rappresenta il principale polo ricettivo della zona, non beneficia ancora di tali servizi. Un rappresentante della categoria alberghiera ha richiesto ufficialmente al Comune di intervenire per risolvere questa situazione.

GALLIPOLI – Mentre nella città proseguono i tagli stradali e le opere di potenziamento dei servizi per acquedotto e fogna, energia elettrice e fibra ottica c’è una porzione di territorio all’estrema periferia, ma che rappresenta il polo ricettivo più importante per il numero di posti letto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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