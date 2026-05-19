L’addio di Antonio Conte al Napoli sta attirando l’attenzione, ma in realtà ricalca una sequenza di situazioni già vissute in passato. Da Torino a Milano, le partenze di alcuni allenatori sono state caratterizzate da modalità simili, con separazioni che si sono ripetute nel tempo. Questa dinamica, ormai consolidata, si ripresenta anche in questa occasione, confermando un modello di comportamenti che si ripete nel mondo del calcio.

? In Sintesi L’imminente separazione tra Antonio Conte e il Napoli non rappresenta un’anomalia, ma la conferma di un preciso schema comportamentale. Nonostante la conquista di uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e la qualificazione in Champions League, il tecnico ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis la volontà di lasciare il club. Alla base della rottura ci sono divergenze sulle strutture e sulle strategie di mercato, nonostante la società abbia investito 378 milioni di euro nel biennio (finanziati dalle cessioni di big come Osimhen e Kvaratskhelia). Si tratta di un copione identico a quelli vissuti in passato con Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, dove i successi sportivi sono sempre stati seguiti da addii polemici, sfoghi pubblici e accuse di scarsa tutela da parte delle dirigenze. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - L’addio di Conte al Napoli e il copione che si ripete: da Torino a Milano, i precedenti

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