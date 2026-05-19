La Volta Buona le pagelle del 19 maggio | il bacio della Marcuzzi imbarazza Facchinetti 7 Kikò Nalli commuove tutti 9
Nella puntata del 19 maggio di La Volta Buona si è parlato di relazioni tra figli e genitori di personaggi conosciuti. La conduttrice ha mostrato un momento in cui una showgirl ha dato un bacio alla madre, causando imbarazzo a un noto ex cantante. Durante la trasmissione sono stati assegnati dei voti ai partecipanti: un personaggio ha ottenuto un 7, mentre un altro ha ricevuto un 9 per la sua commozione. La puntata si è concentrata su temi legati ai legami familiari tra vip.
La puntata del 19 maggio de La Volta Buona si concentra su un tema tanto delicato quanto importante, come il rapporto fra figli e genitori vip. Caterina Balivo, ancora una volta, è capace di regalare ore di spensieratezza, passando da un argomento all’altro con grande facilità, senza perdere ironia e garbo. In studio tanti ospiti, seduti sull’iconico divano del programma, da Giancarlo Magalli con la figlia Michela, a Francesco Facchinetti, figlio di Roby dei Pooh, sino a Laura Freddi e Marina Occhiena. Francesco Facchinetti, personalità travolgente. Voto: 8. Grande protagonista di questa puntata de La Volta Buona, Francesco Facchinetti travolge tutti con la sua spontaneità e simpatia. 🔗 Leggi su Dilei.it
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