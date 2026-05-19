La Volta Buona le pagelle del 19 maggio | il bacio della Marcuzzi imbarazza Facchinetti 7 Kikò Nalli commuove tutti 9

Nella puntata del 19 maggio di La Volta Buona si è parlato di relazioni tra figli e genitori di personaggi conosciuti. La conduttrice ha mostrato un momento in cui una showgirl ha dato un bacio alla madre, causando imbarazzo a un noto ex cantante. Durante la trasmissione sono stati assegnati dei voti ai partecipanti: un personaggio ha ottenuto un 7, mentre un altro ha ricevuto un 9 per la sua commozione. La puntata si è concentrata su temi legati ai legami familiari tra vip.

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