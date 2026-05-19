La Volta Buona le pagelle del 19 maggio | il bacio della Marcuzzi imbarazza Facchinetti 7 Kikò Nalli commuove tutti 9

Da dilei.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 19 maggio di La Volta Buona si è parlato di relazioni tra figli e genitori di personaggi conosciuti. La conduttrice ha mostrato un momento in cui una showgirl ha dato un bacio alla madre, causando imbarazzo a un noto ex cantante. Durante la trasmissione sono stati assegnati dei voti ai partecipanti: un personaggio ha ottenuto un 7, mentre un altro ha ricevuto un 9 per la sua commozione. La puntata si è concentrata su temi legati ai legami familiari tra vip.

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La puntata del 19 maggio de La Volta Buona si concentra su un tema tanto delicato quanto importante, come il rapporto fra figli e genitori vip. Caterina Balivo, ancora una volta, è capace di regalare ore di spensieratezza, passando da un argomento all’altro con grande facilità, senza perdere ironia e garbo. In studio tanti ospiti, seduti sull’iconico divano del programma, da Giancarlo Magalli con la figlia Michela, a Francesco Facchinetti, figlio di Roby dei Pooh, sino a Laura Freddi e Marina Occhiena. Francesco Facchinetti, personalità travolgente. Voto: 8. Grande protagonista di questa puntata de La Volta Buona, Francesco Facchinetti travolge tutti con la sua spontaneità e simpatia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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