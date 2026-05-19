La vendetta della fidanzata tradita | lo scopre con l' altra e si tiene scarpe vestiti e Playstation
Una donna peruviana di 32 anni è comparsa davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, accusata di aver sottratto alcuni oggetti personali del suo ex fidanzato, tra cui scarpe, vestiti e una console di videogiochi. La donna, assistita dal proprio avvocato, aveva rifiutato di restituire gli oggetti lasciati dall'uomo nella loro abitazione. La vicenda si è svolta nel contesto di una relazione finita, con la donna che avrebbe trovato l’altro con un’altra persona.
Una peruviana di 32 anni, difesa dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di furto, avendo rifiutato di restituire gli oggetti personali che il fidanzato aveva lasciato a casa sua.La donna è accusata di aver trattenuto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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