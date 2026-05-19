La Francia vuole comandare la Borsa italiana
In Europa, si torna a discutere di un'ulteriore integrazione tra le principali borse del continente, con l'idea di creare un mercato unico più forte. La Francia ha manifestato interesse a rafforzare la propria presenza sulla Borsa italiana, alimentando il dibattito su possibili strategie di consolidamento nel settore finanziario europeo. La questione riguarda principalmente il ruolo delle grandi piazze finanziarie e il modo in cui possono collaborare o competere tra loro, senza che siano ancora delineate soluzioni concrete o accordi ufficiali.
Nel dibattito europeo torna periodicamente l'ipotesi di una maggiore integrazione tra le grandi borse del continente, fino alla suggestione di una vera "borsa europea". Tuttavia ancora oggi gli appetiti francesi sulla Borsa di Milano suscitano vementi proteste e Roma e Parigi si scontrano per. 🔗 Leggi su Today.it
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