Il Catanzaro si prepara a una finale importante in vista del ritorno in Serie A dopo 43 anni. La squadra ha superato la semifinale battendo il Palermo, avvicinandosi così alla promozione. Il nome di Floriano Noto è tornato a comparire tra i protagonisti, contribuendo con una prestazione significativa. La tifoseria segue con entusiasmo le ultime sfide, mentre la società si concentra su un obiettivo che sembrava lontano. La partita decisiva è ormai alle porte.

Il Catanzaro ci crede, eccome se ci crede. Dopo avere annichilito il Palermo nella semifinale di andata dei playoff, con un 3-0 in casa, si prepara per la gara di ritorno e guarda già alla prospettiva della finale, con la vincente di Monza-Juve Stabia (2-2 all’andata con i brianzoli che hanno due risultati su tre a disposizione). La serie A, dopo 43 anni, non è più un sogno. e domani c’è il ritorno decisivo in Sicilia Aquilani e una squadra che viene da lontano. Ritornato in serie B il 2023, il Catanzaro ha centrato per ben tre stagioni consecutive la qualificazione ai playoff. Iniziando dalla stagione con in panchina Vivarini, proseguendo con Caserta e arrivando oggi con Alberto Aquilani, l’ex centrocampista della Roma e della nazionale, alla guida tecnica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La favola del Catanzaro che sogna di riconquistare la serie A dopo 43 anni: il miracolo di Floriano Noto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La favola di "Luli" Darderi, figlio d'arte che sogna la finale con SinnerAGI – All’inizio degli Internazionali aveva dichiarato “Mi sento vicino a fare qualcosa di bello”.

Inaugurazione del Catanzaro Club Floriano Noto: Un ponte tra passione e territorioLa passione per le Aquile del Sud trova una nuova casa. È stato ufficialmente inaugurato a Sellia Marina il Catanzaro Club Floriano Noto, un progetto ... catanzaroinforma.it

Sellia Marina, inaugurato il Catanzaro Club Floriano Noto fotoAlla cerimonia presente il presidente dell’US Catanzaro: Lo sport deve dare un contributo concreto alla società. catanzaroinforma.it