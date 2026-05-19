La favola del Catanzaro che sogna di riconquistare la serie A dopo 43 anni | il miracolo di Floriano Noto

Da secoloditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Catanzaro si prepara a una finale importante in vista del ritorno in Serie A dopo 43 anni. La squadra ha superato la semifinale battendo il Palermo, avvicinandosi così alla promozione. Il nome di Floriano Noto è tornato a comparire tra i protagonisti, contribuendo con una prestazione significativa. La tifoseria segue con entusiasmo le ultime sfide, mentre la società si concentra su un obiettivo che sembrava lontano. La partita decisiva è ormai alle porte.

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Il Catanzaro ci crede, eccome se ci crede. Dopo avere annichilito il Palermo nella semifinale di andata dei playoff, con un 3-0 in casa, si prepara per la gara di ritorno e guarda già alla prospettiva della finale, con la vincente di Monza-Juve Stabia (2-2 all’andata con i brianzoli che hanno due risultati su tre a disposizione). La serie A, dopo 43 anni, non è più un sogno. e domani c’è il ritorno decisivo in Sicilia Aquilani e una squadra che viene da lontano. Ritornato in serie B il 2023, il Catanzaro ha centrato per ben tre stagioni consecutive la qualificazione ai playoff. Iniziando dalla stagione con in panchina Vivarini, proseguendo con Caserta e arrivando oggi con Alberto Aquilani, l’ex centrocampista della Roma e della nazionale, alla guida tecnica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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