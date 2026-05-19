La duchessa ha condiviso alcune foto e ricordi personali, offrendo uno sguardo inedito su momenti di vita privata. Tra baci, balli e un concerto dal vivo, si rivivono alcuni dei momenti più spensierati e intensi di una serata speciale. A distanza di otto anni, queste immagini testimoniano un passato di feste e incontri, quando la famiglia reale appariva ancora unita e felice. La pubblicazione ha attirato l'attenzione di chi segue da vicino gli aspetti meno pubblici delle figure di alto rango.

O tto anni di distanza possono cambiare un impero, ma non la memoria di una notte memorabile. Il 19 maggio 2018 il mondo intero guardava la Cappella di San Giorgio a Windsor; oggi, per celebrare il loro anniversario, Harry e Meghan scelgono di mostrare ciò che le telecamere ufficiali non hanno mai potuto catturare. Con la semplice didascalia «Eight years ago today.» accompagnata dall’emoji di una luna, la duchessa di Sussex ha condiviso ventiquattro scatti privati firmati dal fotografo Chris Allerton. Un rito che non è solo una celebrazione romantica, ma una vera e propria riappropriazione della propria storia visiva. Matrimonio Meghan e Harry: le nozze minuto per minuto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La duchessa ha aperto l'album dei ricordi privati, regalandoci un dietro le quinte inatteso. Baci, balli scatenati, Elton John dal vivo: bei tempi quando la Royal family era ancora unita...

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