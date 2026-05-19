La didattica ambientale tra riciclo e creatività | a Perugia la giornata conclusiva di Incanto Riciclus

L'Auditorium San Francesco al Prato ha ospitato la giornata conclusiva di "Incanto Riciclus", il progetto promosso da Gesenu in collaborazione con il Comune di Perugia rivolto alla scuole del territorio.L'iniziativa, che si è svolta martedì 19 maggio, ha visto il coinvolgimento di 500 studenti ed. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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