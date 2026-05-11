La cella di fronte Kento porta al Capitol l’esperienza nelle carceri minorili

Un nuovo spettacolo teatrale si propone di esplorare la realtà delle carceri minorili, concentrandosi sulle storie dei giovani detenuti e sulla loro condizione. La produzione, realizzata da un gruppo di compagnie teatrali, mira a raccontare le esperienze vissute all’interno delle strutture di detenzione per minori. Attraverso questa rappresentazione, si affrontano le domande su chi sono i ragazzi coinvolti e cosa succede loro prima e dopo il percorso detentivo.

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