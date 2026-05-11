La cella di fronte Kento porta al Capitol l’esperienza nelle carceri minorili

Da pordenonetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo spettacolo teatrale si propone di esplorare la realtà delle carceri minorili, concentrandosi sulle storie dei giovani detenuti e sulla loro condizione. La produzione, realizzata da un gruppo di compagnie teatrali, mira a raccontare le esperienze vissute all’interno delle strutture di detenzione per minori. Attraverso questa rappresentazione, si affrontano le domande su chi sono i ragazzi coinvolti e cosa succede loro prima e dopo il percorso detentivo.

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Cosa succede davvero dentro un carcere minorile? Chi sono i ragazzi che ci finiscono? E cosa resta loro una volta usciti?La cella di fronte è uno spettacolo teatrale prodotto da Produzioni Timide in collaborazione con The Best Blend che nasce per affrontare queste domande -e molte altre- senza.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Argomenti più discussi: La cella di fronte, spettacolo di Kento sui ragazzi detenuti; La cella di fronte, Kento narra il carcere tra hip hop e teatro; Kento, parte il tour 'La cella di fronte'; Cosa succede davvero nelle carceri minorili: Kento porta a teatro le storie dei ragazzi.

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