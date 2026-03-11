Nella nuova campagna Primavera-Estate 2026 di Calvin Klein, Dakota Johnson appare in modo molto audace, indossando lingerie e in topless, suscitando numerose reazioni sui social. L’attrice si mostra in scatti che mettono in risalto una sensualità naturale, trasformando semplici gesti quotidiani in immagini di forte impatto visivo. La campagna ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, generando discussioni sui social media.

Dakota Johnson si mostra più audace che mai nella nuova campagna Primavera-Estate 2026 di Calvin Klein, trasformando gesti quotidiani in momenti di sensualità naturale. L’attrice americana, diventata celebre con la trilogia “ Cinquanta sfumature di grigio ”, interpreta il concetto di femminilità libera e ironica, giocando con denim anni ’90, lingerie minimal e scatti Senza veli che la rendono una nuova icona del brand. Le immagini e il video della campagna, ambientati in una casa immersa nella natura californiana, raccontano una giornata apparentemente ordinaria trasformata in racconto visivo di eleganza e sensualità spontanea. Dakota si muove tra stanze e spazi aperti, legge un libro, prepara il caffè, cammina scalza o si distende al sole, in un equilibrio perfetto tra naturalezza e stile minimale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La campagna Calvin Klein di Dakota Johnson: sensuale con lingerie e in topless (impazzano le polemiche social)

