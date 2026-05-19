Secondo i dati di Eurispes, gli stipendi in Italia sono diminuiti del 6,7% negli ultimi anni. La produttività del Paese non è cresciuta da vent'anni, portando a una stagnazione economica. Un’analisi evidenzia come la dimensione delle imprese influisca sui salari, con le aziende di minori dimensioni che tendono a offrire compensi più bassi. I numeri segnalano anche che questa dinamica ha contribuito al calo generale dei redditi dei lavoratori italiani.

? Punti chiave Perché la produttività italiana è rimasta ferma per vent'anni?. Come influisce la dimensione delle imprese sui salari in calo?. Chi deve risolvere il divario occupazionale tra Nord e Sud?. Quali sono le cause reali del blocco dei redditi medi?.? In Breve Produttività oraria ferma allo 0,2% tra il 2002 e il 2024.. Disoccupazione giovanile al 14,7% contro il 6,5% del dato complessivo.. Partecipazione femminile al 57,4% con scarto di venti punti dai maschi.. Neet tra 15 e 29 anni al 15,2% con picchi nel Mezzogiorno..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Il tasso di disoccupazione al 5,2% contrasta con la stagnazione salariale e le carenze strutturali del sistema produttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia: stipendi in calo del 6,7% e l’allarme dei dati Eurispes

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