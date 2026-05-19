Italia incendio in città! Fiamme altissime | Tutto chiuso

Nel tardo pomeriggio di oggi, un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Roma nord est, all’interno della Città metropolitana. Le fiamme sono alte e il fumo si è alzato in modo consistente, creando una colonna visibile da diversi punti della città. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcuni servizi e vie nelle aree interessate. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e mettere in sicurezza le zone circostanti.

Un vasto incendio ha interessato nel tardo pomeriggio la zona di Roma nord est, all’interno della Città metropolitana di Roma Capitale, generando una densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente e hanno rapidamente attirato l’attenzione dei residenti, che hanno segnalato la situazione sui social e nei gruppi di quartiere. L’episodio ha provocato immediati disagi alla circolazione e una forte preoccupazione tra chi si trovava nelle aree limitrofe. Le origini del rogo non sono ancora state chiarite e restano oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso per contenere la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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