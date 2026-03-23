L’irruzione di correnti polari in un periodo dell’anno ormai proiettato verso la primavera è un fenomeno meteorologico noto come “ colpo di coda invernale “. Questa dinamica non indica necessariamente un ritorno al gelo estremo di gennaio, ma descrive il movimento di masse d’aria fredda tipiche della stagione fredda verso le medie latitudini. Nonostante il progressivo aumento del soleggiamento, la configurazione atmosferica può ancora assumere connotati invernali, provocando cali termici improvvisi e fenomeni localmente intensi. cristallo di neve (fonte: Unsplash) Nell’immaginario comune, l’espressione “colpo di coda invernale” evoca scenari di neve in pianura e temperature polari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ondata di freddo, torna davvero il gelo? Cosa succede quando l’inverno “sfida” la primavera

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