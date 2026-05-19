Inter e Juventus due pesi e due misure | al Var c’è sempre Chiffi

Da calciomercato.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultimo turno di Serie A sono stati diffusi gli audio relativi alle decisioni arbitrali. Si evidenzia come il VAR sia stato gestito principalmente dall’arbitro Chiffi, mentre il nuovo designatore ha fornito una spiegazione che non ha convinto molti. La differenza di trattamento tra Inter e Juventus si nota anche nelle decisioni prese in campo. Nessuna delle parti ha commentato pubblicamente le conversazioni, ma le registrazioni alimentano discussioni sulla coerenza delle valutazioni arbitrali durante le partite.

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Sono stati resi noti gli audio dell’ultimo week end di Serie A. Non convince la spiegazione del nuovo designatore Tommasi Nessuno pretende che gli arbitri di calcio siano infallibili. Né ci si può aspettare che il Var possa correggere il 100% degli errori fatti in campo. Ma ai tifosi non va giù che non ci sia uniformità di giudizio su episodi simili. Il gol annullato a McKennie in Juventus-Fiorentina, ad esempio, a tutti ha ricordato l’episodio di due mesi fa tra Inter e Atalanta. Chiffi, Avar di Inter-Atalanta e Var di Juventus-Fiorentina (foto Ansa) – Calciomercato.it Ma la decisione è stata diametralmente opposta. La lieve spinta di Sulemana su Dumfries venne giudicata regolare da Manganiello e il successivo gol di Krstovic convalidato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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