Un nuovo progetto a Chieti propone di dedicare il 2028 alla figura di Ferdinando Galiani, economista e pensatore del Settecento. La proposta, presentata dall'assessore comunale, mira a ricordare il contributo di Galiani allo sviluppo delle idee economiche europee. La discussione coinvolge anche il quartiere Filippone, dove si ipotizza un'iniziativa culturale legata alla memoria del pensatore. La proposta sarà valutata dall'amministrazione comunale nei prossimi mesi.

? Cosa scoprirai Chi è l'economista che ha influenzato l'Europa del Settecento?. Come può la memoria di Galiani influenzare l'economia del quartiere Filippone?. Quali risorse dovrà gestire il Comune per celebrare questo anniversario?. Perché la proposta di Amoroso punta a dare identità alla città?.? In Breve Olinto Amoroso ha presentato l'idea nel quartiere Filippone durante un incontro economico.. Galiani nacque il 2 dicembre 1728 e morì a Napoli il 30 ottobre 1787.. L'economista scrisse il trattato De la moneta nel 1750 e collaborò con Paisiello.. La proposta mira a istituire un comitato specifico per celebrare i trecento anni.. Lunedì scorso nel quartiere Filippone, Olinto Amoroso ha proposto di trasformare il 2028 nell’anno dedicato alla memoria di Ferdinando Galiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, Amoroso propone: il 2028 dedicato a Ferdinando Galiani

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