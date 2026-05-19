Il nodo della povertà educativa Giannelli | La sfida delle disuguaglianze territoriali richiede un impegno condiviso

Un rapporto di Save the Children pubblicato oggi mette in evidenza le difficoltà dei minori che abitano nelle periferie italiane, con particolare attenzione alle condizioni di povertà educativa e alle disuguaglianze tra territori. L’indagine si concentra sulle aree urbane più vulnerabili, evidenziando le sfide affrontate dai bambini e dai ragazzi in questi contesti. Gli autori dell’analisi sottolineano la necessità di un impegno condiviso per affrontare queste problematiche e ridurre le disparità territoriali.

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