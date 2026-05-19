Il nazismo e le razzìe d’arte alla Ragghianti

Giovedì alle 18 si terrà una conferenza nella Sala convegni “Vincenzo Da Massa Carrara” all’interno del Complesso monumentale di San Micheletto. L’evento prevede una lectio magistralis di Barbara Paltenghi Malacrida intitolata “Estetica e propaganda”. La presentazione si svolgerà in via San Micheletto, 3, e sarà dedicata a temi collegati al ruolo dell’arte durante il regime nazista, con particolare attenzione alle pratiche culturali e alle strategie di propaganda dell’epoca.

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Giovedì alle 18, nella Sala convegni “Vincenzo Da Massa Carrara” del Complesso monumentale di San Micheletto (in via San Micheletto, 3), si terrà la lectio magistralis di Barbara Paltenghi Malacrida (nella foto) dal titolo “ Estetica e propaganda. Le politiche culturali del regime nazista e l’ arte degenerata ”, sesto appuntamento del ciclo di lectiones organizzate dalla Fondazione Ragghianti con la partecipazione di studiosi di rilevanza internazionale. L’incontro è a ingresso libero. Nella mezz’ora precedente all’inizio della lectio, la Fondazione Ragghianti offre ai partecipanti l’ingresso gratuito alla mostra “Emilio Malerba (1878-1926). Dagli esordi al Novecento Italiano”, attualmente in corso nelle sale espositive al primo piano del Complesso di San Micheletto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nazismo e le razzìe d’arte alla “Ragghianti“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bénédicte Savoy, razzie napoleoniche, l’arte e i suoi corifei«1815, le temps du retour» Diritto sacrosanto al contesto d’origine nazionale o Louvre Museo universale? Precisa, angolata, Bénédicte Savoy... Artemis e le altre missioni spaziali possibili grazie al nazismoLa missione Artemis prevede l’approdo sulla Luna prima e su Marte poi, con 10 missioni complessive.