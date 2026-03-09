Laboratorio pazzo comico

Il Laboratorio Pazzi Comico organizza una serata di spettacolo prevista per martedì 17 marzo 2026 alle 20. L’evento promette di offrire momenti di divertimento e risate a chi deciderà di partecipare. La sede dell'iniziativa è annunciata come il luogo dove si svolgerà questa serata speciale dedicata al comico e al divertimento.

Benvenuti al Laboratorio Pazzi Comico!Se sei pronto per una serata di risate e divertimento, non puoi perderti questo evento unico che si terrà Martedi 17 marzo 2026 alle 20.30.Il Laboratorio Pazzi Comico si svolgerà presso l' Anas in Via Colajanni Napoleone, 27, Bari, Italy, 70125, un luogo accogliente e pieno di energia dove potrai goderti uno spettacolo comico indimenticabile.Preparati a ridere fino alle lacrime con i comici più divertenti della scena locale. Questa sarà un'occasione perfetta per rilassarti e passare una serata spensierata in compagnia di amici e familiari.

