Al Pigneto Off, andrà in scena lo spettacolo teatrale Il Giocattolaio, scritto dall’autore Gardner McKay. La rappresentazione coinvolge gli attori Caiazzo e Cappelli, che interpreteranno i ruoli principali. L’evento si svolgerà in un teatro della zona, con la partecipazione del pubblico prevista per questa sera. La messa in scena ha già suscitato interessi tra gli appassionati di teatro nella zona, che attendono di assistere alla performance.

Cosa: La messa in scena dello spettacolo teatrale Il Giocattolaio, un’opera scritta dall’autore Gardner McKay.. Dove e Quando: Lo spettacolo va in scena presso lo spazio Pigneto Off, situato in Via Carlo Errera n.44 a Roma. Le repliche sono previste per venerdì 22 maggio alle ore 20.00 con la formula aperitivo e spettacolo, e per sabato 23 e domenica 24 maggio alle ore 21.00, dopo l’anteprima svoltasi il 17 maggio.. Perché: L’evento rappresenta un’occasione unica per assistere al lavoro di Massimiliano Caiazzo e Cristina Cappelli diretti da Michèle Lonsdale Smith, all’interno di una cornice produttiva che unisce le sensibilità di Gracemoon Arts e Pigneto Off. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Giocattolaio al Pigneto Off: Caiazzo e Cappelli in scena

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