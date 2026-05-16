' L' etica del viandante' al Teatro Città di Pace col filosofo Galimberti
A Caserta il Teatro Città di Pace ospiterà giovedì 21 maggio alle 19:30 il filosofo Umberto Galimberti in un evento intitolato “L’Etica del Viandante – Spaesamento”. Si tratta di un teatro-convegno che affronta tematiche legate alla riflessione sull’etica e sulla condizione umana, coinvolgendo il pubblico in un dibattito pubblico condotto dal pensatore. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra il pubblico e il filosofo, che approfondirà i concetti legati alla fragilità e alla ricerca di senso.
Un grande appuntamento culturale è in programma a Caserta con la presenza del filosofo Umberto Galimberti, protagonista del teatro-convegno “L’Etica del Viandante – Spaesamento”, in programma giovedì 21 maggio alle ore 19:30 al Teatro Città di Pace.L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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