' L' etica del viandante' al Teatro Città di Pace col filosofo Galimberti

A Caserta il Teatro Città di Pace ospiterà giovedì 21 maggio alle 19:30 il filosofo Umberto Galimberti in un evento intitolato “L’Etica del Viandante – Spaesamento”. Si tratta di un teatro-convegno che affronta tematiche legate alla riflessione sull’etica e sulla condizione umana, coinvolgendo il pubblico in un dibattito pubblico condotto dal pensatore. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra il pubblico e il filosofo, che approfondirà i concetti legati alla fragilità e alla ricerca di senso.

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