Il dolce suono della musica | Jazz pasticcini e liquori

Terzo evento dell’edizione 2026 di " Cinque mercoledì di emozioni ", format che vede arte e scienza unite per investigare le intime basi emozionali prodotte dal binomio vino e musica. Mercoledì dalle 21,30, nella Sala Sammartino del Cineclub Arsenale la rassegna abbraccerà la pasticceria, con capisaldi della tradizione regionale confezionati della Casa del Pane e Pasticceria di Francesco Gori, accompagnati da passiti ultra-premiati di Castelvecchio, liquori d’eccellenza del Liquorificio Auser e da una sorpresa finale che emozionerà il pubblico e che sarà svelata solo al termine della serata. In scena, sul versante musicale, la voce di Paola... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cliffside Sunset Café | Smooth Jazz with Scenic Views of Colorful Village and the Ocean

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