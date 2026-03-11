Il suono e l' anima di New Orleans | è Peccioli Jazz 2026

A luglio 2026, dal 6 all'11, Peccioli ospiterà un evento musicale che coinvolgerà l’intera comunità e richiamerà appassionati da diverse regioni. Si tratta di Jazz Peccioli, un appuntamento che si propone di portare sul territorio un’esperienza unica, con un legame speciale con la tradizione jazz di New Orleans. Il borgo toscano diventerà un palcoscenico dedicato alla musica e ai suoni, creando un ponte culturale tra due realtà diverse.

Un evento inedito per il territorio e, per portata e concept, unico anche a livello nazionale. A luglio 2026, dal 6 all'11, Peccioli si riempirà di musica e suoni e aprirà un ponte simbolico e culturale con New Orleans: con Jazz Peccioli il borgo toscano si trasformerà per più giorni in un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

