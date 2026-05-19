Si è svolto in Regione Lombardia il convegno “Ascolto e Sport”, dedicato alla prevenzione dei disagi e delle dipendenze tra i giovani. L’evento ha visto la partecipazione di esperti, allenatori e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di discutere il ruolo dello sport nel sostegno alla crescita dei ragazzi. Durante l’incontro si è parlato di come la formazione di allenatori qualificati possa contribuire a creare un ambiente sicuro e positivo per gli atleti più giovani. La famiglia e le istituzioni sono state evidenziate come pilastri fondamentali in questo processo.

La famiglia prima di tutto, poi le istituzioni. Ma se c’è qualcosa che davvero, in maniera concreta, può aiutare i ragazzi nel percorso di crescita questo è lo sport. Come esperienza da vivere sul campo, ma soprattutto per la possibilità che offre di confrontarsi con i coetanei e gli adulti. Questi ultimi devono essere bravi ad educare ma pure ad ascoltare, a maggior ragione se ricoprono il ruolo di dirigenti o allenatori. Di questo si è parlato in Regione Lombardia nel convegno “Ascolto e Sport per prevenire e contrastare il disagio giovanile e le dipendenze“, organizzato dalla Unione Nazionale Veterani dello Sport con l’Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio giovanile) in collaborazione con Panathlon Milano e ANSMES. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il convegno “Ascolto e Sport” in Regione Lombardia per prevenire e contrastare disagi e dipendenze. "Formare buoni allenatori per i giovani atleti»

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