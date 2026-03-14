Chiesa il convegno | Formazione e ascolto per prevenire abusi

Un convegno organizzato dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha affrontato il tema della prevenzione degli abusi attraverso la formazione e l’ascolto. La sessione si è concentrata su iniziative e strumenti pratici per migliorare la tutela e sensibilizzare le persone coinvolte. L’evento si inserisce in un percorso di ricerca e impegno che coinvolge anche il settore accademico.

Prosegue anche sul piano accademico il percorso di ricerca e sensibilizzazione condotto dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola sul tema degli abusi. Ieri mattina, al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio, si è svolto l’incontro dal titolo ’Gli abusi sessuali nella Chiesa: dialogo tra diritto canonico e giurisprudenza’, organizzato dall’Issre Emilia in collaborazione con Unimore, l’Istituto Toniolo, il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità e il Tribunale Ecclesiastico Emiliano. "Il percorso – spiega il rettore dell’Issre Emilia, don Fabrizio Rinaldi – prosegue dopo una tappa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiesa, il convegno: "Formazione e ascolto per prevenire abusi" Articoli correlati Abusi Chiesa, Papa: “Ci riempiono di vergogna, urgente rafforzare la formazione”“In questi ultimi decenni, la crisi della fiducia nella Chiesa suscitata dagli abusi commessi da membri del clero, che ci riempiono di vergogna e ci... Leggi anche: Il convegno Partecipare per prevenire. Riflettori su legalità e anticorruzione Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chiesa il convegno Formazione e ascolto... Temi più discussi: Chiesa, il convegno: Formazione e ascolto per prevenire abusi; FORMAZIONE, PREGHIERA, DISCERNIMENTO, TESTIMONIANZE: CONCLUSO IL 21° CONVEGNO DEGLI ESORCISTI DI SICILIA; Educatori d’oratorio, chiamati ad allargare lo sguardo degli adolescenti; Intelligenza artificiale, all'Antonianum un convegno su etica e formazione. Ex chiesa di San Francesco: convegno sui risultati delle indagini diagnosticheL’ex chiesa di San Francesco a Cremona. Indagini e ricerche per la conservazione è il titolo dell’evento in programma ... cremonaoggi.it Diocesi: Como, domani convegno Per una Chiesa sinodale: la Caritas ci mette il segnoPer una Chiesa sinodale: la Caritas ci mette il segno. Questo il tema del convegno che si terrà domani mattina, all’oratorio di Delebio, per iniziativa della Caritas diocesana di Como. agensir.it L'ultimo saluto a Enrica Bonaccorti oggi nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma. - facebook.com facebook L’unità con Dio, con la Chiesa e in noi stessi è un presupposto della #pace tra gli uomini e i popoli: solo una persona riconciliata è capace di vivere in modo disarmato e disarmante! Chi depone le armi dell’orgoglio e si lascia continuamente rinnovare dal perd x.com