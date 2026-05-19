Il contestatore con la grande piuma nella barba e il cartello in giro per i tesori della Brianza mangiati dal cemento

Durante il fine settimana dedicato a Ville Aperte e alle bellezze della Brianza, un uomo ha manifestato davanti a alcuni simboli storici della zona, ormai scomparsi. Con una grande piuma inserita nella barba e un cartello tra le mani, si è posizionato in un'area nota per i tesori della regione. La protesta si è concentrata su temi legati alla tutela del patrimonio e alla perdita di spazi storici a causa dell'espansione edilizia. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei passanti e delle autorità locali.

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Nel fine settimana dedicato a Ville Aperte e alle bellezza della Brianza ha deciso di protestare davanti a vecchi simboli (ormai scomparsi) della sua Carate Brianza. Questa volta non l’ha fatto con la sua Renault 4 dotata di sofà sul tettuccio con la quale gira la Brianza (ma anche il Comasco e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il "contestatore gentile" della Brianza torna sul tetto dell'auto per difendere la tradizione