Un gruppo di tifosi ultrà ha pubblicato una dichiarazione in cui contesta le versioni ufficiali riguardanti il caso di Modena, attribuendo la responsabilità a un organismo sportivo. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo politico, con discussioni che coinvolgono esponenti di diversi schieramenti, oltre a numerose analisi sui media e tra gli esperti. La questione è al centro di un acceso confronto pubblico, mentre le autorità indagano sulle responsabilità e sui fatti accaduti.

Come prevedibile, l'investimento di Modena accende il dibattito politico, a destra come a sinistra, ma anche quello mediatico e intellettuale. E, mentre gli investigatori continuano le indagini ed emergono alcune e-mail in cui Salim El Koudri se la prendeva con i cristiani, c'è chi attacca il governo e soprattutto la Lega, puntando i riflettori soltanto sui problemi psichiatrici di cui soffriva l'assalitore protagonista dei fatti di sabato. A focalizzarsi sul «malgoverno», che sarebbe alla base del gesto del trentunenne di origini marocchine è Gad Lerner. «Ora che si è definitivamente chiarito che il crimine commesso da un cittadino italiano di origine marocchina a Modena non ha una matrice né terroristica né islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il club degli ultrà che ribalta i fatti sul caso Modena. "Colpa della Lega"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Sullo stesso argomento

La guerra rovina pure la pausa pranzo, il caso della trattoria milanese che alza i prezzi: «Colpa degli aumenti di materie prime e bollette»C’è un foglio A4, appiccicato con lo scotch sulla vetrina di una trattoria di via Nerino, nel pieno centro di Milano, che dice molto più di mille...

Da giudice lavorava con il pm Carlo Nordio che poi da ministro l’ha promossa due volte. Ecco chi è Monica Sarti, la capa degli ispettori ministeriali che indaga sul caso della famiglia nel boscoÈ una fedelissima del ministro della Giustizia, Carlo Nordio la capa degli ispettori del ministero, Monica Sarti, che martedì 17 marzo è arrivata al...