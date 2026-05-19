i piani di a2a occhi puntati su cassano

A2A sta valutando di investire in data center, con Cassano d’Adda come una delle aree potenzialmente interessate. Al momento, non ci sono progetti ufficiali presentati, ma il sindaco del comune ha dichiarato che, qualora arrivassero proposte concrete, la comunità sarebbe disponibile a esaminarle. La decisione dipenderà dall’arrivo di eventuali richieste e dalla volontà dell’azienda di sviluppare un progetto nell’area. La questione rimane aperta in attesa di ulteriori sviluppi.

A2A investe sui data center: tra le aree papabili anche Cassano d’Adda. Nessun progetto ufficiale ad oggi, "qualora dovesse pervenire - così il sindaco Fabio Colombo - saremo disponibili a valutarlo, nell’interesse della città". Ad accendere il dibattito delle ultime 48 ore sono state le dichiarazioni dei giorni scorsi dell’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, a margine della riunione del Cda che ha esaminato e approvato l’informativa trimestrale. Che include, fra le voci, 1,6 miliardi dedicati allo sviluppo dei data center, con i primi cantieri al via dal 2027. "I primi su cui stiamo lavorando - ha detto l’ad - sono a Brescia e a Cassano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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