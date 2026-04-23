Greg Rusedski ha commentato il rendimento attuale di Carlos Alcaraz, sottolineando che il tennista spagnolo dovrebbe riconsiderare la sua programmazione. Le sue parole sono state espresse in modo diretto e senza ambiguità, evidenziando una critica rivolta alle scelte fatte dal giocatore. Rusedski ha spiegato che il momento difficile di Alcaraz non può essere attribuito esclusivamente alla sfortuna, lasciando intendere che ci siano altri fattori in gioco.

Le parole sono nette, il giudizio ancora di più. Per Greg Rusedski, il momento complicato di Carlos Alcaraz non è soltanto figlio della sfortuna. L’infortunio al polso che ha costretto lo spagnolo a rinunciare al torneo di Madrid — maturato nei giorni di Barcellona — riapre infatti il tema, mai sopito, della gestione del calendario. Secondo l’ex numero 4 del mondo, il nodo sta tutto lì: nella programmazione. “ Guadagna molto anche solo con i compensi di partecipazione, ma credo che il punto sia la programmazione e l’eliminazione delle esibizioni, perché di soldi ne ha già abbastanza “, ha dichiarato Rusedski nel suo podcast, entrando senza giri di parole in una questione delicata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Greg Rusedski critico nei confronti di Carlos Alcaraz: “Deve rivedere la sua programmazione”

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