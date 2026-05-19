Dopo dodici anni di attesa, la serie italiana sta affrontando un calo negli ascolti che ha sollevato preoccupazioni tra i fan. La produzione, trasmessa su un canale nazionale, ha visto una diminuzione di pubblico negli ultimi mesi. La risposta dei sostenitori si è manifestata attraverso messaggi di supporto e richieste di continuare la programmazione, in particolare sui social media. La situazione attuale ha generato discussioni sulla possibilità di una nuova stagione, con l’incertezza che rimane sul futuro della serie.

Li abbiamo aspettati per dodici anni, e adesso rischiamo di perderli di nuovo. Il ritorno de I Cesaroni su Canale 5 sta vivendo un momento complicato, tanto che la fanbase storica e appassionata si è mobilitata sui social per difendere la serie. Per via del calo degli ascolti e il problema della collocazione in palinsesto, nelle ultime ore è arrivato un appello che fotografa lo stato d'animo dei fan: "Ciò che conta è lo share televisivo e sarà quello a determinare se ci sarà una nuova stagione o meno". I Cesaroni, gli ascolti e l'appello dei fan Sono stati i fan storici de I Cesaroni, la... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I Cesaroni, l’appello dei fan dopo gli ascolti in calo: “A rischio una prossima stagione”

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