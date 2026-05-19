È stato annunciato ufficialmente il team di registi che curerà il film animato di Hello Kitty, che uscirà nelle sale di Hollywood. La produzione è affidata a New Line Cinema e Warner Bros. Pictures Animation, che hanno comunicato anche la data di uscita del film. Si tratta di un progetto che vede il debutto cinematografico della celebre gattina, nota in tutto il mondo come personaggio di successo nel settore dell’animazione e del merchandising.

New Line Cinema e Warner Bros. Pictures Animation hanno annunciato ufficialmente il team creativo che guiderà l’attesissimo debutto cinematografico hollywoodiano di Hello Kitty. Saranno David Derrick Jr. (regista di Oceania 2) e John Aoshima (co-regista di Ultraman: Rising) a dirigere il lungometraggio d’animazione, la cui uscita nelle sale cinematografiche mondiali è già stata fissata per il 28 luglio 2028. I dettagli sulla produzione sono stati riportati da THR. La produzione del film sarà curata da Beau Flynn e Ramsey Naito. Il progetto ha visto un recente cambio della guardia alla regia, inizialmente affidata a Leo Matsuda. Sebbene i... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Hello Kitty sbarca a Hollywood: il film animato ha i suoi registi e una data d’uscita ufficiale

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