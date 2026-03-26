Porchettiamo va a Todi il Comune di Gualdo Cattaneo crea Porquesì

Porchettiamo si sposterà a Todi e San Terenziano, mentre il Comune di Gualdo Cattaneo ha annunciato la creazione di Porquesì. L’evento si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2026.

Porchettiamo trasloca a Todi e a San Terenziano il Comune di Gualdo Cattaneo crea Porquesì. L'evento è in programma il 15, 16 e 17 maggio 2026. Il claim è “La porchetta diventa festa e racconto di terra, comunità e passione”. “Questa manifestazione – spiega Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo – è nata per rispondere alla storia, alla tradizione di un territorio che da sempre è la ‘casa’ delle porchette e dei porchettai. Ha un format nuovo, studiato per il territorio e per valorizzare le nostre eccellenze”. E ancora: “Il cuore pulsante di Porquesì – prosegue Valentini – sarà sempre e solo la nostra tradizione, arricchita da tante novità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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