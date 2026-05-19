Il Grande Fratello Vip 2026 sta per concludersi, con i concorrenti ancora in gara nelle ultime settimane di trasmissione. La trasmissione, condotta da Ilary Blasi, ha portato numerosi colpi di scena e momenti di tensione, catturando l’attenzione del pubblico. Le nomination e le eliminazioni si sono susseguite senza sosta, lasciando i telespettatori con molte ipotesi su chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria finale. La finale si avvicina e i protagonisti sono ormai alla soglia dell’ultimo passo.

Il Grande Fratello Vip è ormai giunto alle battute finali in un’edizione che ci ha regalato non pochi colpi di scena e ha avuto il pregio di riportare al timone dello show Ilary Blasi. Dopo un inizio in salita, il programma ha mostrato tutto il potenziale di un cast selezionato con cura, dando vita a dibattiti, liti e intrighi. Resta solo un’ultima domanda senza risposta: chi vincerà? Chi vince il Grande Fratello Vip. Difficile immaginare due persone più diverse di Antonella Elia e Alessandra Mussolini, ma è innegabile che siano state loro le grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip. E saranno proprio loro, secondo i pronostici, a giocarsi la vittoria finale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, chi vince l’edizione 2026 secondo noi

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Grande fratello VIP - Alessandra Mussolini è la seconda finalista

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