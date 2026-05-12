Stasera, martedì 12 maggio 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Durante l’evento, si terranno le nomination, e saranno annunciati gli eliminati della settimana. Sono stati pubblicati anche i sondaggi relativi alle preferenze del pubblico, che influenzeranno le prossime decisioni dei concorrenti e la dinamica del reality.

Stasera, martedì 12 maggio 2026, tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della sedicesima puntata del 12 maggio, cosa succederà?. Martedì 12 maggio 2026 dalle ore 22.00 circa va in onda una nuova diretta del Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi e le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo la proclamazione a furor di popolo di Alessandra Mussolini come seconda finalista, cresce l’attesa per scoprire il verdetto del televoto.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 12 maggio. Nomination, eliminati e sondaggi

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Grande Fratello VIP: svelato il cast ufficiale della nuova edizione

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