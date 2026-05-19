Grande Fratello Vip 2026 chi vince? Quote pronostici e favoriti della finale

Da ilsipontino.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale del Grande Fratello Vip 2026 si svolge questa sera, 19 maggio, su Canale 5, dopo mesi di trasmissione che hanno coinvolto un cast vario e generato numerose discussioni tra i telespettatori. Le prime quote e i pronostici indicano alcuni favoriti, ma il risultato finale rimane incerto. La serata culminerà con la proclamazione del vincitore, conclusione di un’edizione caratterizzata da momenti di tensione, alleanze e sorprese. La trasmissione si prepara a chiudere un ciclo di settimane di incontri e scontri tra i concorrenti.

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La lunga corsa del Grande Fratello Vip 2026 sta per arrivare al traguardo. Questa sera, 19 maggio, Canale 5 accende i riflettori sulla finalissima che decreterà il vincitore di un’edizione seguitissima, segnata da rivalità, colpi di scena e un cast che ha saputo dividere e appassionare il pubblico. Ilary Blasi torna al timone dopo quasi dieci anni, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, per una diretta che si preannuncia infuocata. Mentre nella Casa cresce la tensione, fuori i bookmaker hanno già tracciato una linea precisa, indicando i nomi più probabili per il trionfo. Chi è il favorito assoluto? Quali sono le quote aggiornate? E chi riuscirà a conquistare l’ultimo posto in finale? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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