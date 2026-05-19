Governo lavora per proroga sconto accise Caos maggioranza sulla Nato
Il governo sta preparando un provvedimento per prolungare lo sconto sulle accise, con l’obiettivo di sostenere i costi dei carburanti. Nel frattempo, all’interno della maggioranza si registrano tensioni riguardo al finanziamento alla Nato, con divergenze tra i diversi schieramenti politici. Le discussioni sui temi economici e sulla sicurezza internazionale sono al centro dell’attuale attività politica, mentre il Parlamento si prepara a esaminare le proposte in agenda nelle prossime settimane.
Palazzo Chigi al lavoro per prorogare lo sconto sulle accise. Ma nella maggioranza è caos sul finanziamento alla Nato. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Governo lavora per proroga sconto accise. Caos maggioranza sulla Nato
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