Governo lavora per proroga sconto accise Caos maggioranza sulla Nato

Il governo sta preparando un provvedimento per prolungare lo sconto sulle accise, con l’obiettivo di sostenere i costi dei carburanti. Nel frattempo, all’interno della maggioranza si registrano tensioni riguardo al finanziamento alla Nato, con divergenze tra i diversi schieramenti politici. Le discussioni sui temi economici e sulla sicurezza internazionale sono al centro dell’attuale attività politica, mentre il Parlamento si prepara a esaminare le proposte in agenda nelle prossime settimane.

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