Carburanti il governo valuta proroga dello sconto accise in vista della scadenza del 22 maggio

Da ilsole24ore.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sta considerando una proroga dello sconto sulle accise sui carburanti, con la scadenza prevista per il 22 maggio. Nel frattempo, nelle stazioni di servizio si nota un lieve calo dei prezzi del gasolio negli ultimi giorni. La decisione riguarda la possibilità di estendere gli incentivi per ridurre i costi per i consumatori, mentre i prezzi alla pompa continuano a mostrare segnali di diminuzione. La situazione rimane sotto osservazione in vista delle prossime settimane.

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Si torna a parlare, ancora, di “conto alla rovescia” per la scadenza dello sconto sulle accise dei carburanti. Il terzo intervento del governo (-6,1 centesimi al litro per la benzina e -24,4 centesimi per il gasolio) scadrà tra meno di una settimana, il 22 maggio. Significa che dal giorno dopo, senza una proroga, i listini arriverebbero a circa 2 euro al litro per la verde e 2,20 per il diesel. Ecco perché un altro provvedimento, magari depotenziato, è allo studio del governo. C’è da fare i conti, ovviamente, con le coperture. Perché il “timing” questa volta non aiuta, dato che il meccanismo delle “accise mobili” non può essere utilizzato. Ricordiamo che il sistema attinge all’extragettito dall’Iva per andare a ridurre le accise. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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