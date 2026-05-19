Gli studenti promuovono una cooperativa Dalla app per la mensa alla progettazione di spazi di incontro
Gli studenti di una scuola di Grosseto hanno avviato un progetto che coinvolge la creazione di una cooperativa. Tra le iniziative, c’è lo sviluppo di un’app per gestire gli ordini della mensa e la progettazione di spazi di incontro pensati per favorire il confronto tra i coetanei. L’obiettivo è promuovere un ambiente più efficiente e inclusivo, coinvolgendo direttamente gli studenti nelle decisioni che riguardano la vita scolastica. Il progetto è stato presentato ufficialmente nella giornata del 19 maggio 2026.
Grosseto, 19 maggio 2026 – Gestire gli ordini della mensa tramite un’app e creare spazi di incontro progettati dagli studenti per gli studenti. A Grosseto, l’Istituto Rosmini ha dato vita a “Rosmini in Crescita”, una cooperativa scolastica pensata per promuovere il benessere all’interno della scuola e migliorare concretamente la vita quotidiana degli studenti. Tra le iniziative più innovative del progetto c’è la creazione di aree dedicate al gioco, alla lettura e al relax, spazi immaginati e progettati direttamente dai ragazzi. Un modo per rendere la scuola non solo un luogo di studio, ma anche di socialità e condivisione. Studenti alle prese con progetti cooperativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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