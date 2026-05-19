Gli studenti promuovono una cooperativa Dalla app per la mensa alla progettazione di spazi di incontro

Gli studenti di una scuola di Grosseto hanno avviato un progetto che coinvolge la creazione di una cooperativa. Tra le iniziative, c’è lo sviluppo di un’app per gestire gli ordini della mensa e la progettazione di spazi di incontro pensati per favorire il confronto tra i coetanei. L’obiettivo è promuovere un ambiente più efficiente e inclusivo, coinvolgendo direttamente gli studenti nelle decisioni che riguardano la vita scolastica. Il progetto è stato presentato ufficialmente nella giornata del 19 maggio 2026.

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