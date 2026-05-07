Il paradosso delle Tremiti le isole pugliesi che dipendono dal Molise | La loro naturale ‘casa’ è il Gargano

Le Isole Tremiti sono attualmente parte della regione Puglia, anche se si trovano più vicine alla regione Molise. Un rappresentante locale ha dichiarato che le isole dovrebbero essere reintegrate nel loro ambito naturale, che è il Gargano, nell’ambito della Puglia. Questa richiesta si basa sulla posizione geografica delle isole e sulla loro storia amministrativa. La questione riguarda il riordino dei confini amministrativi tra le regioni interessate.

"Le Isole Tremiti devono tornare nel naturale perimetro amministrativo e funzionale del Gargano e della Puglia". Lo sostiene Carmine d’Anelli, nella doppia veste di sindaco di Rodi Garganico e presidente pro tempore dell’associazione dei Comuni ‘Città Gargano’, sostenendo l’iniziativa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Campo Boe Isole Tremiti, il Parco Nazionale del Gargano chiede alla Capitaneria di Porto la sospensione dell’OrdinanzaCampo Boe Isole Tremiti, il Parco Nazionale del Gargano chiede alla Capitaneria di Porto la sospensione dell’Ordinanza di interdizione della... Confermata la Bandiera Blu per le Isole TremitiConfermata la Bandiera Blu per le Isole TremitiLa "Bandiera Blu" continua a sventolare sulla spiaggia di CALA DELLE ARENE per il QUARTO anno...