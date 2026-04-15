L'ex attaccante tedesco ha espresso la sua opinione sul rilancio del calcio italiano, sottolineando che deve ripartire da due ex giocatori della Juventus. Ha fatto i nomi di questi due ex calciatori, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull'importanza di valorizzare figure del passato per il futuro del calcio nel paese. Nessun altro dettaglio è stato fornito in questa fase.

Nico Gonzalez torna alla Juve? Cosa ne pensano Spalletti e il giocatore Chuki Juve, l’arrivo del giovane talento a Torino faciliterebbe l’addio di questo giocatore. Le ultimissime Licina talento e hype, game over Koopmeiners e rinascita Di Gregorio – Si o no – PODCAST di Chiara Aleati e Marco Baridon Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match. Su Licina.» Pagelle Juventus Next Gen Guidonia Montecelio: primo sigillo da urlo per Licina, Scaglia e Van Aarle alzano il muro VOTI Juventus Women, Lenzini in evidenza con l’Italia: la bianconera ha trovato il gol contro la Serbia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Klinsmann sicuro: «Il calcio italiano deve ripartire da loro!». E fa i nomi di due ex Juve

Notizie correlate

Leggi anche: Il rinnovo della Figc non basta: il calcio italiano deve ripartire da giovani e talenti nazionali

Abodi scarica Gravina: «Il calcio italiano va rifondato e questo processo deve ripartire da un rinnovamento dei vertici della FIGC»Calciomercato Atalanta, clamoroso Ahanor: il Real Madrid ha posato gli occhi sul difensore! Qual è la situazione e gli scenari per l’estate Gasperini...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Klinsmann: Inter, basta paura: con la Roma la gara dell'anno. Ora testa e allegria. Bastoni resti; Bastoni non ha colpe, resti a Milano: il consiglio di Klinsmann, Chivu faccia da psicologo; Klinsmann su Inter-Roma: Per i nerazzurri è la gara dell’anno. Gli serve semplicità; Lunedì di Pasquetta in campo per il Cavalluccio, al Manuzzi Cesena e Sudtirol si dividono la posta in palio.

Klinsmann ha detto la sua sulla crisi del calcio italiano, soffermandosi così sulle figure di Del Piero e Grosso. Ecco cosa ha rivelatoKlinsmann ha detto la sua sulla crisi del calcio italiano, soffermandosi così sulle figure di Del Piero e Grosso. Ecco cosa ha rivelato ... calcionews24.com

Klinsmann: Italia? Chi ha sbagliato deve lasciare spazio alla nuova generazione. Va coinvolto Del PieroIntervistato da Il Messaggero, Jurgen Klinsmann, ex bomber tedesco di Inter e Sampdoria in Serie A, si sofferma sulla crisi del calcio italiano: Servono discussioni serie ... tuttojuve.com

Jürgen Klinsmann alla Gazzetta dello Sport: “Bisogna mettere al sicuro lo scudetto già dalla Roma. Gli italiani feriti Come si fa a lasciarsi tutto dietro Devono andare avanti pensando al loro grande club e sapendo che non è giusto che siano loro i più criticati - facebook.com facebook